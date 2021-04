Stava percorrendo la Toscoromagnola in bicicletta a San Romano nel territorio del comune di Montopoli, all’incrocio con via Lavialla, quando, all’improvviso, per cause e dinamica ancora da chiarire, è finito a terra.

L’uomo, sulla settantina, è stato soccorso inizialmente dai passanti, che hanno subito allertato il 118. Da subito la persona finita a terra è apparsa in condizioni gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Foto 3 di 6











L’uomo ha perso del sangue sulla carreggiata ed è rimasto sempre incosciente durante il soccorso. L’ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli, intervenuta sul posto assieme all’auto medica, ha trasportato il ferito al campo sportivo di San Romano per il rendez vous con l’elicottero Pegaso che l’ha trasportato in codice rosso a Cisanello.

Sul posto anche i tecnici dell’Anas e i carabinieri che hanno regolato il traffico, che per qualche tempo è andato in tilt.