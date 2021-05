Squadre dei vigili del fuoco di Pisa e Cascina sono intervenute questo pomeriggio (1 maggio) per due distinti incidenti stradali. Il primo, al km 17 della provinciale 67bis, ha visto coinvolta un’automobile che si è cappottata sulla sede stradale. Due le persone a bordo, madre e figlio, la prima è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Un secondo incidente, poco dopo, in via del monte est a Bientina, ha visto coinvolte due autovetture, in questo caso sono state soccorse 4 persone, una è apparsa grave ed è stata trasportate in ospedale in codice rosso.