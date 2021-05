Alberi e lampioni resi pericolanti dal vento, decine di interventi dei vigili del fuoco

Pioggia e vento continuano a creare disagi in provincia di Pisa. I vigili del fuoco, infatti, hanno effettuato una decina di interventi in mattinata per intervenire a risolvere alcune situazioni critiche.

Le forti raffiche di vento hanno infatti reso pericolanti alcuni alberi, antenne o lampioni lungo le strade. La zona più colpita è stata quella di Pisa e dintorni.