Dopo l’incidente scatta la petizione dei cittadini per chiedere i dossi artificiali. Nella giornata di ieri primo maggio, infatti lungo via del Monte est la strada provinciale 25, in località Quattro strade, quasi al confine tra il comune di Bientina e quello di Santa Maria a Monte si è verificato un gravissimo incidente. Due persone sono rimaste seriamente ferite, e altre invece sono state coinvolte in modo più lieve.

L’evento è stato comunicato solo in nottata, non si sa per quale motivo, ma sta di fatto che vista la gravita dell’incidente e forse vista anche la difficoltà dei soccorsi, i cittadini che vivono lungo la Sp25 nel comune di Bientina non hanno perso tempo e questa mattina hanno già lanciato una petizione on line per avviare una raccolta firme per chiedere l’istallazione di dossi artificiali lungo il tracciato spesso teatro di gravi scontri tra veicoli (clicca qui).

Secondo le informazioni trapelate da chi e era presente, l’incidente si sarebbe verificato poco dopo le 18, quando due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite varie persone tanto che sono intervenute varie associazioni di volontariato per prestare i soccorsi.

Per estrarre le persone dalle lamiere è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Cascina e da Pisa. I soccorritori hanno anche chiesto, vista la situazione l’intervento di Pegaso per trasportare all’ospedale di Cisanello i due feriti più gravi due ragazzi di Bientina uno di 21 anni e uno di 22, ma l’elicottero non è potuto decollare per le condizioni meteo avverse.