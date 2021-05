Incidente in FiPiLi tra Santa Croce e Montopoli: auto si cappotta, intervengono i vigili del fuoco

E’ successo poco dopo le 17 con cause e dinamica ancora da chiarire. In FiPiLi tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Valdarno in direzione Pisa c’è stato un incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. La segnalazione è arrivata per un’auto ribaltata, ma per fortuna il conducente sta bene e non ci sono feriti.

L’incidente ha causato lunghe code chce sono destinate ad aumentare nei prossimi minuti.

(Notizia in aggiornamento)