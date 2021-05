Sacchi neri di nylon e pannelli abbandonati, denunciato il titolare di una ditta di Certaldo.

Nella giornata di ieri (3 maggio), i carabinieri di Certaldo hanno denunciato il rappresentante legale di una ditta del territorio per abbandono incontrollato di rifiuti.

Alcuni cittadini di Certaldo, nel transitare in una strada della località San Martino hanno notato cospicui cumuli di rifiuti in un’area verde adiacente alla strada. Immediate sono state le segnalazioni pervenute alla stazione dei carabinieri, i cui militari, raggiunta subito la località indicata, hanno potuto constatare la presenza di numerosi sacchi neri in nylon contenenti poliuretano e dei pannelli, dello stesso materiale, sparsi attorno.

L’attività d’indagine ha consentito di accertare che tutti i rifiuti abbandonati in maniera incontrollata erano univocamente riconducibili ad un’azienda del territorio.

I carabinieri hanno anche provveduto ad inviare comunicazione all’autorità sanitaria per l’emissione di apposita ordinanza che imponga a rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, catalogati speciali ma non inquinanti e pericolosi, attraverso una ditta autorizzata, nonché la bonifica dell’area ed il ripristino dei luoghi.