Tenta la fuga e oppone resistenza al controllo dei poliziotti, denunciato

Alla vista dei poliziotti ha iniziato a correre e così ha attirato l’attenzione degli agenti in servizio in piazza delle Vettovaglie a Pisa durante i controlli anti-assembramento di ieri (3 maggio). I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto e, con non poca difficoltà, lo hanno sottoposto a controllo.

Fermato in via dei Notari, l’uomo, un tunisino di 38 anni, ha opposto resistenza al controllo identificativo, scalciando e sbracciando verso gli operatori. Pur essendo clandestino e nullafacente aveva “addosso” 265 euro di piccolo taglio di sospetta provenienza visto che ha precedenti specifici. L’uomo era già stato arrestato dalla sezione narcotici della squadra mobile per spaccio proprio in zona Vettovaglie.

E’ stato accompagnato in Questura, dove è stata formalizzata nei suoi confronti denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo l’ acquisizione del nulla osta da parte della Procura della Repubblica sulla espellibilità, ha trascorso la notte in via Mario Lalli e stamani 4 maggio è stato accompagnato, da una pattuglia della Polizia di Stato, presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano, da dove verrà collocato sul primo volo charter utile per Tunisi, con divieto di reingresso in Italia per 5 anni, pena l’ arresto.

Un pattuglia della polizia di Stato nel primo pomeriggio di ieri 3 maggio è intervenuta su richiesta degli addetti, in un negozio di corso Italia, in quanto l’addetto alla vigilanza aveva fermato un ragazzo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza aver pagato un capo di abbigliamento, una felpa del valore di qualche decina di euro. Il ragazzo, un tunisino 19enne in regola con il soggiorno, veniva identificato dalla volante intervenuta, accompagnato in ufficio per la redazione degli atti e denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. La felpa è stata contestualmente restituita agli addetti del negozio.