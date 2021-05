Grave incidente per il consigliere di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, mentre si stava recando a Santa Croce sull’Arno a presenziare ad un incontro del suo partito sul tema dell’inchiesta della Dda.

Il politico è stato coinvolto in un sinistro stamattina (6 maggio) a Castelfranco di Sotto sulla strada provinciale 66, meglio conosciuta come Francesca Bis, che ha visto coinvolte in tutto quattro persone.

Secondo una prima ricostruzione un’auto guidata da una donna avrebbe occupato parzialmente la carreggiata opposta. Una prima vettura proveniente in senso contrario, con all’interno altri esponenti di Fratelli d’italia, sarebbe riuscita a scansare il veicolo, non così la macchina con all’interno Petrucci.

Lo scontro frontale è stato inevitabile. L’auto condotta dalla donna è uscita di strada e si è ribaltata nel fosso lungo la carreggiata. La donna è stata condotta con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello. Attimi di confusione per il consigliere regionale Petrucci che, illeso, è stato condotto dopo l’applicazione del collare cervicale all’ospedale di Empoli per accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall’auto ribaltata, e i carabinieri.

Altre due persone hanno avuto bisogno di cure mediche ma per ferite lievi.

La conferenza in programma davanti al Comune di Santa Croce sul’Arno è, ovviamente, stata rinviata.