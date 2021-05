Coronavirus, ancora 35 contagi nel comprensorio

Sono 50 i nuovi positivi al Covid in provincia di Pisa. Il dato regionale, invece, parla di 715 contagiati sul 27063 test di cu 12716 tamponi molecolari e 14347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64%.

Nel dettaglio nel Cuoio sono 3 a Santa Maria a Monte, 8 a Santa Croce sull’Arno, 7 a Castelfranco di Sotto, 9 a San Miniato, 4 a Fucecchio e 2 a Montopoli per un totale di 35 nel comprensorio.

Gli attualmente positivi sono oggi 18147, -2,8% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1366 (49 in meno rispetto a ieri), di cui 220 in terapia intensiva (5 in meno).

Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne con un’età media di 81,5 anni. Due sono della provincia di Pisa.



L’età media dei 715 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (681 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico). Sono 63692 i casi complessivi ad oggi a Firenze (202 in più rispetto a ieri), 21143 a Prato (95 in più), 21826 a Pistoia (81 in più), 12821 a Massa (18 in più), 23885 a Lucca (53 in più), 28308 a Pisa (50 in più), 16878 a Livorno (48 in più), 21440 ad Arezzo (106 in più), 13066 a Siena (36 in più), 8246 a Grosseto (26 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 404 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 143 nella Nord Ovest, 168 nella Sud est.

Complessivamente, 16781 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (472 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%).

Sono 33234 (439 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 14772, Nord Ovest 9894, Sud Est 8568).

Le persone complessivamente guarite sono 207361 (1225 in più rispetto a ieri, più 0,6%).