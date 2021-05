Inchiesta Keu, interrotti i lavori sulla Sr 429 per il prelievo di materiale dal terreno

Saranno interrotti per un giorno i lavori per il completamento della variante della strada regionale 429 di Val d’Elsa nel tratto tra Empoli e Castelfiorentino. Uno stop ‘forzato’ in accordo con l’autorità giudiziaria che martedì (11 maggio) sarà sul posto per prelevare materiale dal terreno per procedere poi con l’analisi delle sostanze rinvenute a seguito di quanto emerso dall’indagine Keu.

In particolare il materiale sarà prelevato nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana e il cavalcaferrovia CF01. L’impresa Esseti, che si occupa dei lavori, procederà quindi con l’istituzione di limitazioni al transito tra lunedì (10 maggio) e mercoledì (12 maggio) dalle 7 alle 18 nel tratto compreso tra il chilometro 31+100 e il chilometro 31+300 mediante. Sarà istituito il senso unico alternato e il limite di velocità a 60 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia.