Montopoli con i giovani, al via due bandi per dare nuova vita all’ex Tribes e piazza Einaudi

Due bandi per valorizzare altrettante aree di proprietà del Comune di Montopoli. E’ questa l’iniziativa messa in atto dall’amministrazione comunale per dare nuova vita all’ex Tribes e per realizzare un nuovo chiosco in piazza Einaudi.

Le due aree di proprietà comunale saranno assegnate in concessione d’uso. La prima riguarda l’immobile e la relativa pertinenza dell’ex Tribes in via Galvani nella zona industriale Fontanelle di Capanne mentre la seconda una porzione di piazza Einaudi a Montopoli per l’installazione di un chiosco o di uno chalet. L’obiettivo è quello di dare il via a due attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi connessi rivolti al pubblico che possano animare le due frazioni interessate, offrendo un servizio utile e capace di valorizzare i prodotti del territorio.

“È una grande occasione per valorizzare il nostro territorio ed il tessuto commerciale e per creare nuovi luoghi di lavoro all’interno del nostro Comune – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – in entrambi i casi si tratta di concessione permanente di occupazione di suolo pubblico della durata di tre anni, che potranno essere rinnovati per periodi analoghi”.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta entro e non oltre mezzogiorno del 31 maggio, seguendo tutte le indicazioni che sono riportate nel bando.

“Chi volesse partecipare e proporre il proprio progetto per la valorizzazione di questi due spazi godrebbe, se assegnatario, di una riduzione importante del canone ordinario motivata dall’interesse dell’amministrazione per questo progetto e dalle difficoltà che stiamo vivendo – commenta Valerio Martinelli, assessore alle attività produttive – vogliamo incoraggiare l’apertura di nuove attività: tutti i lavori e gli interventi fatti per garantire l’uso dell’immobile o dell’area, qualora approvati dagli uffici, saranno interamente scomputati e quindi

ulteriormente scontati dal canone stesso”.

Inoltre, tra i criteri di aggiudicazione che premieranno l’offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di parità di punteggio, è prevista una preferenza per eventuali concorrenti con età minore di 35 anni.

“È un modo per favorire e stimolare l’imprenditoria giovanile – conclude Martinelli – il nostro tessuto economico, che vanta già realtà consolidate e di altissima qualità, ha bisogno anche delle iniziative dei più giovani e della loro creatività: solo così, coinvolgendoli, possiamo garantire al territorio una prospettiva e un futuro di sviluppo”. I due bandi di gara, con i relativi allegati, sono integralmente pubblicati sul sito web del Comune di Montopoli in val d’Arno.