Trovato con un martello frangivetro, denunciato un 45enne

Intensificati dai carabinieri i controlli contro lo spaccio nella zona dei boschi delle Cerbaie e contro i furti a Fucecchio.

Durante i controlli nel centro abitato è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, un 45enne trovato in possesso di un martelletto frangivetro, oggetto spesso utilizzato dai malfattori per infrangere i cristalli delle autovetture o i vetri delle finestre delle abitazioni per commettere furti.

Nell’ambito dei controlli antidroga, invece, sono state segnalate all’autorità amministrativa due persone per detenzione di stupefacenti per uso personale. Si tratta di una trentacinquenne trovata a Montebono in possesso di tre boccette di metadone, alla quale è stata anche ritirata la patente di guida e di un trentaduenne trovato in via della Cascinaccia in possesso di 0,23 grammi di cocaina, a cui è stata sottoposta al fermo amministrativo l’auto per tre mesi, in quanto sprovvisto della patente per non averla mai conseguita.