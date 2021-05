Bloccati dal Covid in India, Simonetta e Enzo oggi a Firenze. Nardella: “Grazie a di Maio e alla Farnesina”

“Siamo pieni di gioia per il ritorno a casa di Simonetta, Enzo e la piccola Mariam. Una bella storia, fatta di solidarietà, professionalità e amore. Grazie al grande impegno della Farnesina e di Luigi Di Maio”.

A scriverlo, in un tweet, è stato Dario Nardella, il sindaco di Firenze.

La coppia di Campi Bisenzio, come noto, era andata in India, per adottare una bambina, poi la donna, Simonetta Filippinil si era ammalata di Covid e con il marito e la piccola erano rimasti bloccati.

Oggi il volo, in biocontenimento, con l’assistenza di un medico e di un infermiere. L’aereo sbarcherà a Pisa, poi Simonetta verrà ricoverata a Careggi. a da un medico e da uninfermiere distanziata dal r

Il costo dell’aereo per il rientro è stato sostenuto attraverso una sottoscrizione da donazioni e prestiti diamici e parenti.