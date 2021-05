Polizia, controlli antiCovid a Pisa a persone ed esercizi commerciali

Controlli per garantire il rispetto delle normative anti Covid nel pomeriggio di ieri (7 maggio) in centro a Pisa, in particolare in piazza delle Vettovaglie e zone limitrofe, nalla zona della Stazione e sul litorale.

Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 54 persone, controllati 17 esercizi commerciali e 26 veicoli ed elevate 3 sanzioni al codice della strada.