Pestati per averli rimproverati: feriti due giovani nella notte

Rissa nella tarda serata di ieri (8 maggio) in piazza Dante a Pisa.

La segnalazione è scattata attorno alle 23,40, quando alcuni residenti hanno chiamato la polizia. Le pattuglie sul posto hanno constatato che i protagonisti si erano allontanati. Nella vicina piazza Carrara una pattuglia ha rintracciato 2 giovani con ferite al volto, per cui si è reso necessario l’ accompagnamento in ospedale, dove i due hanno avuto alcuni giorni di prognosi, rispettivamente 15 e 10 giorni.

I due, secondo quanto ricostruito, sono stati aggrediti in piazza Dante perché hanno redarguito alcuni giovani che, complice l’ alcol, stavano spaccando sul selciato le bottiglie di vetro. Il gruppo li ha insultati, ha lanciato verso di loro le bottiglie e li ha percorsi, per poi allontanarsi. Squadra Volante e Squadra Mobile della Questura sono sulle loro tracce, lavorando sulle testimonianze e i filmati della videosorveglianza pubblica per identificarli.