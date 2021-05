Tamponamento a catena in FiPiLi, traffico nel caos

Un tamponamento a catena ha creato non pochi disagi nel tardo pomeriggio di oggi (9 maggio) sulla Fi Pi Li in corrispondenza dello svincolo di Montopoli Valdarno, in direzione di Firenze.

L’incidente avvenuto dopo le 18,30 ha visto coinvolti quattro mezzi. Nessun ferito grave, dalle prime informazioni, ma tanti disagi. Il traffico è andato immediatamente in tilt: sulla rampa dello svincolo il traffico è stato interrotto per consentire i rilievi e questo ha provocato la formazione di lunghe code.