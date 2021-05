Incidente con un ferito nel primo pomeriggio di oggi (11 maggio) alle porte di Fucecchio. Intorno alle 15 due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 11 pisana in località Pieve a Ripoli in prossimità di via dell’Arno a poche centinaia di metri dal confine con il comune di Fucecchio, un tratto della provinciale tristemente noto in quanto alcuni anni fa teatro di un investimento mortale di in giovane abitante del posto.

Nell’incidente a restare ferito in maniera non grave è stato un occupante di una delle due vetture che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’aliquota della polizia locale dell’Unione di stanza a Fucecchio che si sono occupati delle ricostruzione della dinamica e della viabilità. Per rimuovere i veicoli sono stati necessari due carroattrezzi e la circolazione per circa un ora è mezzo ha proceduto a senso unico alternato su questa arteria che collega la zona dell’Empolese con il basso Valdarno.