Alla guida senza patente né documenti, multato un 30enne alle Cerbaie

Erano lì, nelle strade delle frazioni di Fucecchio, per i consueti controlli antispaccio e durante un posto di controllo stradale lungo via Pesciatina gli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa ha multato un 30enne della zona sorpreso alla guida senza patente né documenti.

La patente non ce l’aveva perché gli era già stata ritirata: una volta accompagnato al comando di via Battisti per l’identificazione per lui è scattata la sanzione.

Anche stamattina (14 maggio) le pattuglie del nucleo territoriale Valdarno ovest che comprende i comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, in sinergia con il servizio manutenzione del comune di Fucecchio hanno effettuato i controlli all’interno dei boschi delle Cerbaie, in particolare a Torre e Fucecchio, per individuare e distruggere gli accampamenti degli spacciatori.