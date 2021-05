Vaccini, inaugura il nuovo hub a Fucecchio

Sono quattro i nuovi punti vaccinali dislocati sul territorio regionale che saranno inaugurati nel fine settimana dal presidente Eugenio Giani.

Domani (15 maggio) il palazzetto dello sport di Regello festeggerà così in maniera ufficiale l’avvio delle attività del centro vaccinale alle 18. Domenica (16 maggio) la prima tappa del presidente è fissata alle 9 a Dicomano, in via Ciro Fabbroni 12, dove un altro palazzetto dello sport offrirà la struttura a coloro che intendono vaccinarsi in Mugello.

Alle 10,30 adessere inaugurato dal presidente della Regione sarà invece il nuovo punto vaccini creato all’interno del circolo mcl San Biagio, in via Borgognoni a Pistoia. Infine alle 12 Giani sarà a Fucecchio per tenere a battesimo l’hub allestito, anche in quel caso, nel palazzetto dello sport della città, in via Fucecchiello.