Ciclisti travolti da un’auto: un 46enne in ospedale

Incidente nella prima mattinata di oggi (15 maggio) in via Trento a Capanne all’altezza dello svincolo fra la Tosco Romagnola e la strada che porta in paese a Montopoli.

Per cause al vaglio della locale polizia municipale un’auto è piombata su un gruppo di ciclisti.

Ad avere la peggio è stato uno di questi, un 46enne del posto, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Lotti di Pontedera.