Coronavirus, 8 nuovi casi nel comprensorio del Cuoio

Coronavirus, 35 nuovi casi in provincia di Pisa. In Toscana sono 491 su 24061 test di cui 12374 tamponi molecolari e 11687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi scende al 2,04 per cento (6,2 per le prime diagnosi).

Nel comprensorio del Cuoio sono in totale 8: sono 2 a Santa Croce sull’Arno, 3 a Fucecchio, 1 a Montopoli, 1 a Castelfranco di Sotto e 1 a San Miniato