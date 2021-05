Tredicenne in bici travolto da uno scooter: grave in ospedale

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi (15 maggio), intorno alle 14,30, in via Nugolaio a Navacchio, nel territorio del comune di Cascina.

Per una dinamica ancora da chiarire un ciclista minorenne, di 13 anni, è stato travolto da un’altra persona che viaggiava in scooter. Immediati i soccorsi intervenuti sul posto con due ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Pisa e di Cascina. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa in codice rosso per un forte trauma toracico.