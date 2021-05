Vaccini Covid, l’Iss: “A 35 giorni dalla prima dose crollo dei decessi e dei ricoveri”

Per chi si è vaccinato contro il Covid, il rischio di contrarre il virus, di doversi ricoverare in ospedale e di morire, diminuisce, progressivamente, dopo le prime due settimane.

Sono i dati emersi dal primo report nazionale – dal 27 dicembre 2020 al 3 maggio 2021 – fatto dall’Iss (Istituto superiore della sanità) e dal ministero della salute, in base all’anagrafe nazionale dei vaccini e della sorveglianza integrata Covid 19.

Dopo 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale la riduzione delle infezioni si è ridotta dell’80%, i ricoveri del 90% e i decessi del 95%

I dati sono stati elaborati sui 13,7 milioni di persone vaccinate.

“Questo è il primo report di analisi congiunta dei dati dell’anagrafe nazionale vaccini della sorveglianza integrata Covid–19 -si legge nella nota – Tale attività è stata possibile attraverso il decreto legge 14 gennaio 2021 numero 2, che disciplina i sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars–CoV–2. La gran parte delle persone vaccinate contro il Covid 19 (95%) è stata aderente alla schedula vaccinale (seconda dose 21 + 4 giorni per Comirnaty e 28 + 2 giorni per Moderna). L’analisi congiunta ha evidenziato che il rischio di infezione da Sars CoV–2, ricovero e decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si osserva una stabilizzazione della riduzione che è circa dell’80% per il rischio di diagnosi, del 90% per il rischio di ricovero e del 95% per ilrischio di decesso. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età”.