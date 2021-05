San Miniato, tre incidenti con feriti in poche ore

Nottata e mattinata movimentate a San Miniato per una serie di incidenti che hanno richiesto gli interventi dei mezzi sanitari del territorio.

Il più grave si è verificato ieri sera (15 maggio) intorno alle 22,35 in via Pannocchia a Ponte a Egola: due le auto coinvolte in un sinistro che ha visto l’intervento anche dei vigili del fuoco per liberare alcuni feriti dalle lamiere. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e attribuire le eventuali responsabilità. Alla fine il bilancio parla di 4 feriti, trasportati in condizioni di media gravità all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Un altro incidente di codice verde si è verificato curiosamente sempre in via Pannocchia a Ponte a Egola questa mattina intorno alle 10: il ferito, trasportato al San Giuseppe, è un 64enne. Sul posto anche in questo caso i carabinieri.

Infine, a chiudere una mattina difficile sul fronte sinistri un altro sinistro sulla provinciale 39, in via Dalmazia a San Miniato. Codice giallo e trasporto al nosocomio empolese, in questo caso, per un uomo di 46 anni con diversi traumi riscontrati ma non in pericolo di vita.