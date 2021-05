Santa Croce sull’Arno, al via il progetto per la messa in sicurezza della scuola primaria Pascoli

E’ stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico della scuola primaria Pascoli di Santa Croce sull’Arno. Il costo complessivo per la realizzazione dei lavori ammonta a circa 300 mila euro.

L’intervento sarà coperto in gran parte con i fondi dell’amministrazione comunale, in parte con il contributo della fondazione Carismi e Credit Agricole e con il contributo ministeriale. Il progetto definitivo è stato redatto dallo studio associato di ingegneria Rima con sede a Lucca e prevede un investimento complessivo di 295.667 euro .