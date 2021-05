Guida ubriaco e provoca un incidente: era già stato denunciato per guida in stato di ebrezza

La pattuglia dell’ufficio volanti e della polizia stradale di Pisa erano intervenute per un incidente stradale nel comune di Vecchiano ieri sera (17 maggio) quando, da subito, hanno capito che qualcosa non andava. Per fortuna l’incidente non ha causato feriti gravi, ma gli esiti dell’alcoltest hanno certificato che una delle persone coinvolte nell’incidente guidava in stato di ebrezza alcolica.

E non di poco: il tasso alcolemico registrato dalle apparecchiature in uso alla polizia di Stato era quattro volte superiore al limite consentito. Inoltre, a un controllo in banca dati, la stessa persona risultava esser stata già denunciata in passato per lo stesso comportamento pericoloso, peraltro severamente sanzionato dal Codice della strada.

La patente è stata immediatamente ritirata e il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.