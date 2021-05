Il generale Figliuolo a Firenze fa il punto sulle vaccinazioni in Toscana assieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Presente anche il sindaco Dario Nardella.

Un elogio quello del generale sulla campagna vaccinale toscana, a partire dall’organizzazione degli hub, in primis quello del Mandela Forum, visitato dal commissario per l’emergenza sanitaria.

Foto 3 di 7













“La Toscana sta facendo la sua parte – le parole del generale – Era partita male, inutile negarlo, ma con un dialogo costante con il presidente Giani e il lavoro sinergico oggi è ai primi posti sui target importanti”.

“Chiedo a tutti i presidenti di Regione – ha aggiunto Figliuolo – di continuare a vaccinare gli over60 e i fragili e di andare avanti con i richiami -, è facile farsi prendere dalla propaganda ma se non mettiamo in sicurezza gli over60 che hanno il 95% di possibilità di finire in ospedale o peggio ancora in terapia intensiva o peggio ancora di morire, non ne usciamo. Dando la priorità alle classi vulnerabili c’è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi Adesso abbiamo davanti 2 o 3 settimane nel corso delle quali dobbiamo tenere la barra dritta”.