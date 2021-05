Covid e green pass, valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino

E’ ufficiale: il green pass, per agevolare gli spostamenti, entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino anti Covid e sarà valido per 9 mesi dalla seconda somminstrazione.

La norma contenuta nella Gazzetta ufficiale.

La certificazione serve per spostarsi liberamente sul territorio nazionale anche in zone rosse o arancioni.

Da giugno sarà in vigore anche il green pass europeo.