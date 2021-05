Incidente sul lavoro a Vicopisano: in ospedale due operai di Santa Maria a Monte

Nuovo infortunio sul lavoro a Vicopisano, in via Matteotti in località Pian di Noce.

Due operai di Santa Maria a Monte, un 25enne e un 55enne, sono caduti da un’altezza di circa 5 metri mentre stavano lavorando. Per i soccorsi sul posto sono state inviate due ambulanze, una della Misericordia di Cascina e una infermieristica di Calcinaia.

Per entrambi è stato disposto il trasporto all’ospedale di Cisanello. Per il più giovane, con più contusioni, l’ingresso è stato in codice verde. È andata peggio all’altro, al quale è stato riscontrato un forte trauma cranico, ricoverato in codice giallo.

Tutta da capire la dinamica dell’incidente.