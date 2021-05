È nato il giorno prima della laurea della mamma che era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio di Firenze e che, ieri (19 maggio), all’indomani della nascita del suo piccolo, non ha perso tempo e si è fatta trovare in forze per discutere la sua tesi. Così Lucia, questa mattina in dimissione, torna a casa con il piccolo Riccardo e una laurea in scienze dell’educazione e formazione conseguita in videoconferenza nell’aula riunioni del San Giovanni di Dio, prontamente messa a disposizione dalla direzione di presidio. Sostenuta da tutto il personale del reparto diretto dalla dottoressa Paola Del Carlo, che ha tenuto il fiato sospeso fino alla fine.

“Dedico al mio bimbo tutto quanto è successo – dice Lucia – perché è un messaggio per lui ad avere determinazione nella vita nel raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo”.

Il parto era previsto intorno al 26 maggio ma il piccolo non ha voluto aspettare. Ieri Lucia stava già bene, si è vestita e truccata e si è presentata alla commissione di laurea. Tutto è avvenuto rapidamente e la giornata di ieri è volata via tra le emozioni, i complimenti e il tempo da dedicare al piccolo nato. Oggi, alle dimissioni, il marito si è presentato in ospedale con la classica corona di alloro.

“Siamo felici di essere stati parte di questo doppio evento – commenta il direttore dell’ospedale, Simone Naldini – Alla mamma le congratulazioni di tutto il San Giovanni di Dio”.