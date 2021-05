Ubriaca alla guida va a sbattere contro un palo: nei guai una 24enne

Era alla guida ubriaca ed è andata a sbattere contro un palo della luce. Quando i carabinieri di Empoli sono arrivati intorno alla rotatoria di via Mercatale nel comune di Vinci hanno visto l’auto contro il lampione, che era stato danneggiato ed era pericolante.

Per fortuna la ragazza è rimasta illesa, ma una volta effettuato l’alcoltest è stato accertato che la 24enne si era messa alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. In preda ai fumi dell’alcol, la giovane aveva perso il controllo della vettura, di proprietà del padre, ed era andata fuori strada. Il tutto all’1 di notte.

Per questo i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e all’affidamento del veicolo al proprietario, cioè al padre. Inoltre, vista l’ora, è stata anche sanzionata per la violazione del coprifuoco imposto per contenere la diffusione del Covid 19. I carabinieri di Empoli hanno anche deferito la ragazza in stato di libertà.

Sul posto sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco di Empoli per la messa in sicurezza del palo della luce, in quanto pericolante.