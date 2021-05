Cordone (Lega) sull’inchiesta Keu: “Vogliamo sapere se c’è terra nera anche nel lotto 4 della sr 429”

“Anche se il lotto 4 della Strada regionale della Valdelsa non è sottoposto all’indagine della Dda di Firenze, vorremmo sapere, nell’interesse primario delle nostre comunità, se c’è terra nera nel sottofondo stradale del tratto in questione, costato circa 8 milioni di euro di soldi pubblici. In merito presenteremo a breve un’interrogazione”. A chiederlo sono i consiglieri leghisti di Gambassi Terme Marco Manuelli, Anna Maria Perazzo, Francesca Chiaravalloti e Nicola Borri, insieme a Marco Cordone, consigliere di Fucecchio.

“Si faccia chiarezza anche sull’eventuale utilizzo di cenere di conceria (Keu), per riempire il sottofondo stradale del lotto 4 della nuova Strada regionale 429” hanno chiesto. Cordone, che è anche consigliere nazionale Anci, ha vissuto la politica della città termale per oltre 15 anni e per questo rivolge un appello alle autorità competenti.

La richiesta è quella di eseguire i debiti controlli anche per quei 5,7 chilometri di strada che uniscono la frazione di Case Nuove nel comune di Gambassi Terme con la frazione di Dogana nel comune di Castelfiorentino.