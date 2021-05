Brutto incidente sul lavoro oggi (21 maggio) in via del Salice a Castelfranco di Sotto: un operaio di colore, fra i 35 e i 40 anni, che stava lavorando alla Tecnochimica è rimasto incastrato con una mano in un macchinario, quello che viene utilizzato per la gestione delle polveri, riportando un forte trauma da schiacciamento.

Apparso subito in condizioni serie gli operatori del 118 che hanno prestato il primo soccorso hanno ritenuto di allertare l’elisoccorso Pegaso: in questo modo sono state velocizzate le operazioni per l’uomo, che rischia di perdere alcune dita di una mano.

D’urgenza è stato portato nel reparto di chirurgia della mano dell’ospedale Careggi.

L’operaio non era un lavoratore alle prime armi, ma esperto nell’uso della racla, il macchinario nel quale si è infortunato. Sul posto anche i tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

