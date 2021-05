Lutto all’Arci Smam, morto storico volontario

Una vita passata a coltivare le sue passioni, fra cui lo sport e la vita con gli altri. Questo il lascito di Alessandro Gini, 72 anni, storico volontario dell’Arci a Santa Maria a Monte scomparso mercoledì scorso.

Ex operaio Piaggio, aveva fatto per alcuni anni parte del comitato territoriale Arci del Comprensorio del Cuoio, al quale era approdato dopo una lunga militanza nel circolo di Ponticelli, dove è stato per anni nel consiglio, anche con responsabilità di tesoriere. Un impegno che aveva unito all’altra passione, quella per il calcio, lo aveva portato ad occuparsi della squadra amatori di Ponticelli. Negli ultimi anni era stato una presenza fissa anche al circolo Arci La Perla, in qualità di volontario.

“Persona stimata, conosciuta anche per il suo passato sui campi di calcio, è stato un dirigente attivissimo della squadra amatoriale Uisp di calcio dell’Arci Ponticelli – scrivono da La Perla. – Da alcuni anni era anche socio e frequentatore della Perla nonché volontario presso il ristorante pizzeria dello spazio aperto, sempre attivo nel darci una mano alle nostre iniziative della polisportiva. Riposa in pace”. Lascia la sorella, il cognato ed i nipoti.

La salma è rimasta esposta alla cappellina di Piazza della Vittoria, in centro a Santa Maria a Monte. Le esequie sono state officiate alle 15,30 di ieri (21 maggio), alla chiesa di Cristo Salvatore di Ponticelli.