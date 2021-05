Violano il coprifuoco, multati in 4

Altre 4 sanzioni per violazione del coprifuoco. Sono state elevate nella tarda serata di ieri (21 maggio) dalla polizia a Pisa. Attorno alle 23,55, infatti, i poliziotti in via Borgo Largo hanno sorpreso 4 persone che si trovavano in giro senza un valido motivo. Sono state così elevate le sanzioni.