Escursionista di Cascina salvata dal Sast

Stava facendo rafting con gli amici quando ha sbattuto contro una roccia, lussandosi una spalla. Un giovane di 33 anni originario di Siena è rimasto ferito mentre stava praticando lo sport lungo il rio Selvano, nei pressi delle cascate del Pendolino, una località rinomata per gli amanti di questa disciplina, a Vallico di Sotto, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

Erano circa le 13,40 quando è stato dato l’allarme dai compagni della donna: sono riusciti a trarlo a riva, ma per il dolore non riusciva a muoversi e a tornare all’auto. Così è stato chiamato il 118. La centrale operativa ha subito inviato l’ambulanza, allertando anche il Soccorso Alpino, giunto con una squadra a piedi e l’elisoccorso Pegaso 1, attrezzato per recuperi di questo genere, in territori piuttosto impervi.

Non è stato infatti facile per i soccorritori raggiungere il luogo dell’incidente, immerso nella natura ed in un territorio piuttosto accidentato. E l’intervento, infatti, si è prolungato per alcune ore.

L’escursionista stava percorrendo il Rio Selvano quando è scivolato procurandosi una lussazione alla spalla. L’elicottero Pegaso 1, grazie alle indicazioni via radio dalla squadra dei tecnici a terra, ha potuto localizzare il target nella fitta vegetazione e ha proceduto a verricellare a terra il tecnico del sast e il medico. Il paziente è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Lucca.

Stamattina un primo intervento era stato eseguito nella zona dell’Alto Matanna dove è stata soccorsa una escursionista originaria di Cascina per un trauma alla caviglia.