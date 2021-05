Fucecchio, calano i contagi settimanali di coronavirus

Soltanto 23 positività al Covid accertate nell’ultima settimana a Fucecchio. Era dallo scorso 30 gennaio che non si leggeva un numero così basso. La riduzione del contagio sta proseguendo; l’inversione di tendenza ci fu alla fine di marzo ma è dall’inizio di questo mese che i numeri hanno iniziato ad essere decisamente più bassi: 26 casi la prima settimana di maggio, 34 la seconda, 23 la terza. Il trend appare consolidato e l’auspicio è che si vada verso un’estate con numeri veramente minimi.

“L’arrivo della bella stagione e l’accelerazione della campagna vaccinale – commenta il sindaco Alessio Spinelli – ci stanno portando sulla buona strada. Anche la situazione ospedaliera è migliorata decisamente tanto che il nostro San Pietro Igneo tornerà presto ad occuparsi soltanto di artroprotesi e non più di Covid. Ma la mia soddisfazione maggiore in questi giorni è stata quella di vedere l’ottimo funzionamento del Centro Vaccini che abbiamo aperto al Palazzetto dello Sport. Anche tante persone venute a vaccinarsi da altre zone della Toscana ci hanno fatto i complimenti per l’ottima organizzazione. E di questo non posso che ringraziare la Regione Toscana, l’Asl Toscana Centro, tutto il personale medico e sanitario, i volontari e le loro associazioni e tutto il personale che a vario titolo sta contribuendo ad un lavoro di straordinaria importanza”.