Rissa tra stranieri nella notte, tre feriti

Rissa tra almeno 5 o 6 persone nella serata di ieri (22 maggio) in viale Gramsci a Pisa.

La polizia è stata allertata da passanti attorno alle 22 che avevano notato un uomo a terra. Le pattuglie hanno rintracciato altri due connazionali nelle vicinanze e channo appreso che poco prima c’era stata una rissa. Tre sono stati rintracciati e portati al pronto soccorso con ferite al capo e agli arti, non da taglio, e prognosi dai 10 ai 14 giorni.

Sono in corso serrati accertamenti per risalire a tutti i partecipanti alla rissa e denunciarli. Ignoto il movente anche se i tre fermati sono noti per vicende legate allo spaccio di droga.