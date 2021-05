Vaccini agli over 60 senza prenotazione, negli hub dell’Asl Centro si prosegue anche oggi

Continuano anche oggi (24 maggio) in alcuni hub dell’Asl Centro le sedute vaccinali, senza prenotazione, dedicate agli over 60 secondo quanto previsto dal piano regionale che ha dato il via libera oggi alla prima giornata del Vaccino Day straordinario.

L’iniziativa è finalizzata ad un incremento della copertura vaccinale nella popolazione più anziana e pertanto è stato concordato di sperimentare nella giornata di oggi un limitato accesso libero per la prima dose di Pfizer.

Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, possono recarsi senza prenotazione al Pellegrinaio Novo di Prato dalle 13 alle 20 (disponibili 100 dosi), Casa del Popolo di Grassina dalle 10 alle 20 (disponibili 300 dosi), Palasport di Montecatini Terme dalle 11 alle 21 (disponibili 100 dosi) e Sesa di Empoli dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi)