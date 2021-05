Tenta il furto in una casa di Montelupo: arrestato un 52enne di Empoli

I carabinieri di Montelupo hanno arrestato ieri un uomo di 52 anni di Empoli: l’accusa è furto in abitazione.

All’interno di un appartamento i proprietari hanno sentito strani rumori provenire dal garage ed hanno avvertito la locale stazione dei carabinieri i cui militari, prontamente intervenuti, hanno sorpreso l’uomo mentre stava riempiendo uno zaino, lì ritrovato e di proprietà delle vittime, di preziose statuette da collezione e di utensileria da lavoro, arrestandolo in flagranza per tentato furto in abitazione.

La successiva perquisizione personale, finalizzata alla ricerca di altra refurtiva, ha consentito inoltre di trovargli addosso un coltello multiuso, che è stato sequestrato, e per tale motivo il soggetto è stato anche denunciato per possesso di un’arma o strumenti atti ad offendere.

L’arrestato, trattenuto in camera di sicurezza, sarà sottoposto a giudizio per direttissima.