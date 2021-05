Scontro frontale auto-moto: centauro in ospedale

Incidente frontale questa mattina (27 maggio) poco prima delle 8 alle Capanne, in via Masoria all’incrocio con la Tosco Romagnola.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto dopo il sinistro, all’incrocio stradale davanti all’autolavaggio sono entrati in collisione frontalmente un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato un giovane, che conduceva il veicolo a due ruote, sul quale i sanitari inviati dalla centrale unica del 118 hanno riscontrato diversi traumi che ne hanno reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il centauro non sarebbe in pericolo di vita.

Notevoli i disagi per la circolazione. Per i soccorsi e per i rilievi del caso la tosco romagnola è stata chiusa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia municipale di Montopoli in Val D’Arno per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.