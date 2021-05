Commise un furto nel 2012, arrestato un 51enne di Santa Maria a Monte

L’accusa è di furto aggravato in concorso e per questo un 51enne di Santa Maria a Monte dovrà scontare 8 mesi di carcere. È stato arrestato dai militari della compagnia carabinieri di San Miniato e portato nella casa circondariale di Pisa per un furto commesso a Guardistallo nel 2012.

I militari della locale stazione dei carabinieri hanno rintracciato l’uomo notificandogli un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Livorno.