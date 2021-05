Una lite familiare finita nel sangue. E un altro femminicidio si è verificato nella giornata di oggi (28 maggio) ad Altopascio.

In una abitazione in via Enrico Fermi una casalinga di 50 anni, Maria Carmela Fontana, è stata uccisa a coltellate dal marito di 54 anni, intonacatore di professione, Luigi Fontana, fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Entrambi sono originari della provincia di Caserta.

Il dramma si è consumato poco prima della 14 di oggi nella zona di via Enrico Fermi. Al momento dell’omicidio in casa erano presenti anche i due nipotini della coppia, due gemellini di un anno e mezzo.

La coppia ha due figli: Nicola e Teresa. Quest’ultima è con loro convivente, che non era presente in casa al momento della tragedia.

Sul posto il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Per le indagini procedono i carabinieri di Altopascio e quelli del nucleo operativo.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo al culmine di un litigio ha aggredito la donna a coltellate nel corridoio di ingresso mentre i bambini erano in giardino. Dopo l’aggressione mortale è uscito con le mani insanguinate, sul luogo del delitto si è avvicinato un vicino, che è anche medico e che ha chiamato il 118. Ma non c’era già più nulla da fare.

Maria Carmela, per tutti Carmelina, prima della pandemia da coronavirus lavorava come cameriera al Galleno, frazione di Castelfranco di Sotto.

Non si fa attendere il commento del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio: “Una tragedia. Quella che è successa poco fa ad Altopascio è una tragedia. Una tragedia che mi lascia senza fiato, senza parole. Ero in via Fermi, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. E non credo possa esistere qualcosa di più straziante della disperazione e dello sconvolgimento che ho trovato negli sguardi di chi, da un momento all’altro, ha perso tutto. Penso a questa donna, uccisa a coltellate dal marito. Ai nipotini, che erano in casa con lei. Ai due figli della signora, due ragazzi giovani, che si trovano ora a dover gestire una situazione molto più grande di loro. Penso ai parenti, trascinati all’improvviso in un dramma che porta il nome di femminicidio, l’ennesimo. Questo fatto tremendo è una ferita che attraversa la nostra comunità, che la segnerà per sempre. Io ora non riesco a dire niente di più, tanto è il dolore e lo sgomento. È tutta la comunità di Altopascio, oggi, ad aver subito un lutto. Ed è tutta Altopascio, oggi, a stringersi intorno ai figli, ai familiari, agli amici della donna: qui troverete supporto, solidarietà, vicinanza“.

