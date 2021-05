La scuola nel mirino, secondo raid dei ladri in due giorni: rubati 15 pc

È il secondo episodio nel giro di pochi giorni e pian piano stanno svuotando il plesso dei computer portatili di cui è dotato. Ieri notte dei malviventi si sono introdotti nel liceo scientidico di Pisa Ulisse Dini in via Benedetto Croce e hanno portato via 15 pc, i computer portatili.

Stamattina (28 maggio) le volanti della questura e la polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo e hanno individuato la finestra da cui sono entrati i ladri. Hanno forzato l’accesso e si sono introdotti nel plesso, asportando i computer che in questo particolare momento sono strumenti didattici preziosi.

È il secondo raid in due giorni: solo poche ore prima, infatti, alcuni malviventi si erano introdotti nella scuola dalla stessa finestra e avevano rubati altri pc. Indagini in corso da parte della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile della Questura.