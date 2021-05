Ladri in una villetta a San Giuliano Terme, uno tenta la fuga: la polizia spara. Presi entrambi e messi in cella

Movimenti sospetti oggi (29maggio) intorno a mezzogiorno vicino a una villetta in via Cavour a San Giuliano Terme, nella frazione Arena Metato. Ad allertare la polizia è stato un vicino.

Ignoti erano entrati nell’abitazione e grazie all’immediato intervento degli uomini delle questura di Pisa gli agenti hanno circondato l’abitazione e bloccato due malviventi che hanno tentato la fuga da una finestra.

Perquisiti sono stati trovati in possesso di un orologio in acciaio Lorenz, due catenine in oro ed un braccialetto in argento, appena razziati dalla villetta.

I due, di 45 e 36 anni, privi di documenti, sono stati fotosegnalati ed identificati.

Il più giovane, come riferito dalla polizia, vanta arresti precedenti, avvenuti nel centro-nord d’Italia, per reati sia contro la persona che il patrimonio. L’uomo, classificato come pericoloso dall’Interpol ha tentato la fuga, costringendo un Aaente scelto delle volanti ad esplodere un colpo in aria con la pistola a scopo intimidatorio. Il colpo non è stato sufficiente ad arrestarne la fuga, e l’agente si è visto costretto a placcarlo e ad ingaggiare con lui una colluttazione.

Il poliziotto si è procurato una contusione alla mano destra con prognosi di 5 giorni, la lussazione della spalla destra.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portati nel carcere Don Bosco di Pisa.

La polizia di Pisa ritiene di aver bloccato due pericolosi ladri seriali. Nella zona negli ultimi giorni si sono registrati diversi furti in abitazione.