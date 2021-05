“il comune di Santa Croce sull’Arno ha firmato la Carta di Pisa, un codice etico che prevede, in caso di indagini in cui siano implicati funzionari del Comune almeno il chiarimento della posizione”. Risponde così la piazza di Santa Croce sull’Arno che ha aderito al presidio di oggi (29 maggio) convocato da Libera. Non chiede le dimissioni della sindaca Giulia Deidda, ma almeno “una spiegazione, che finora non c’è stata“.

Non sulla nostra pelle: così recita lo striscione all’ingresso dei giardini pubblici in piazza Martiri della Libertà. Lì oggi Libera, la più grande associazione antimafia in Italia, ha indetto un presidio che si è che si è rivelato essere partecipatissimo. Associazioni, sindacati, gruppi di cittadini da tutto il comprensorio, dall’empolese valdelsa e dalla provincia di Pisa sono scesi in piazza portando temi diversi ma accomunati da un dato: la gestione dei rifiuti e il rischio di infiltrazione mafiosa nell’economia legale.

“In virtù dei gravi fatti, non solo degli ultimi 40 giorni, ma anche degli anni scorsi siamo scesi in piazza – dice Claudio Terreni, di Libera Comprensorio del Cuoio, sezione nata nel 2017 – Questo fatto -spiega in merito all’ultima indagine della Dda fiorentina – è eclatante perché coinvolge i politici. Uno scossone che si spera abbia risvegliato la coscienza civile. Sollecitare le coscienze: questo è il nostro obiettivo, la gente deve smettere di guardare dall’altra parte”.

“Ognuno deve rimettersi alla sua onestà e agli suoi valori etici – prosegue – Il Comune ha aderito al codice etico nel 2013 firmando la Carta di Pisa . Il codice prevede che in caso di indagini siano implicati funzionari del comuni debbano chiarire la loro posizione”.

In piazza c’è anche Claudio Fiore, nipote di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia: “Partecipare a questa giornata ho ritenuto che fosse doveroso – dice – Volevo provare un’esperienza diversa rispetto a quella che le persone di questa piazza hanno espresso: io sono nato e vissuto in Sicilia fino al 1997. So quali sono le dinamiche mafiose e come funziona il modello di infiltrazione. La mafia non spara, spara solo quando non ha alternativa, ha bisogno e vuole fare affari. Ha interesse a che la situazione politica sia tranquilla. Da questo punto di vista la Toscana è un’isola felice, è la seconda regione per beni confiscati, c’è benessere diffuso e un’economia florida per cui non vede determinate cose. Il fenomeno viene visto spesso in maniera isolata. L’associazionismo dà forza: io sono qui per dire alla gente comune che dobbiamo esserci, ognuno per quel che può come diceva lo zio Paolo“.

Samuela Marconcini, dell’assemblea No Keu aggiunge: “Ci sembrava importante andare al cuore del problema – dice – Noi siamo partiti dalla 429 ma i rifiuti vengono prodotti qua e sono prodotti anche in questo momento. Dobbiamo capire se ci sono, quante ce ne sono e se sono solo nel quarto lotto. Se ci sono questi rifiuti vanno bonificati. Deidda aveva firmato la carta di Pisa che prevedevano certi valori: non le dimissioni ma una spiegazione. Un sindaco non si può nascondere dietro alla privacy, ha una responsabilità sociale. Il Keu è diventato famoso ora ma noi possiamo chiedere la gestione pubblica, rendere pubblici i registri degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti”.

Prosegue Bruno Possenti dell’Anpi della provincia di Pisa: “L’Anpi è interessata alla moralità della politica e al prestigio delle istituzioni. Le mafia sono il cancro della nostra società, andremo incontro a un periodo con molti soldi con recover fund. Presenti anche gli attivisti contro la riapertura della Grillaia, la discarica di Chianni”.

Orizzonte Comune, che fa parte del coordinamento Liberi dai fanghi, parla per bocca di Sergio Toncelli: “Eccedenza di fanghi da smaltire e delle volte si mettono sotto le strade a volte sotto i campi. O c’è la tecnologia tale per avere un processo compatibile con ambiente o si dice che non c’è. Zona colline pisane: crespina Lorenzana”.

Nedo Ricci, ex consigliere comunale di Chianni parla della ex Grillaia: “La discarica è chiusa da oltre 20 anni – spiega – è stato portato materiale cinque volte superiore ai limiti. È un sopruso. Ora ci sono due gruppi privati che hanno acquistato le percentuali della proprietà e decidono di portare ancora amianto con la scusa che questa è metterla in sicurezza. Speriamo, siccome le autorizzazioni le fa tutte la regione Toscana, possa uscire qualcosa sul malfunzionamento delle autorizzazioni sulla Grillaia”.

Federico Faraoni presidente del comitato CambiaMenti di San Miniato: “La presenza delle forze politiche importante per dire che il percorso va fatto tutti insieme. Aprire un dialogo con imprenditoria e risolvere i problemi dello smaltimento dei rifiuti. Le forze politiche siano presenti sia nel denunciare che nel proprlorre un percorso partecipato. Non sia fatta solo dalle associazioni ma anche dalla politica”.

Fabrizia Morelli, consigliera del Movimento Cinque Stelle di Fucecchio partecipa al presidio “Non si può dire che non vogliamo la politica – dice – Sono venuta per dare domande all’assessora Nardini, ma non ha avuto il coraggio di venire. Noi ci vogliamo distinguere da questa politica che si deve vergognare. A favore dell’ambiente, dei più deboli io noi vi siamo. Quando a essere coinvolti sono tanti alla fine non casca nessuno”.

In piazza anche Francesco Sale, segretario del Pc toscana: “Siamo qui perché siamo preoccupati per ambiente e salute. E per la tenuta dei livelli occupazionali. Necessario che ci sia un intervento del pubblico nella depurazione: non deve essere solo profitto. Si parla della nostra vita, di quello che mangiamo e che beviamo. Il Primo Maggio l’abbiamo fatto al Comune di Santa Croce e abbiamo chiesto le dimissioni di Deidda, Pieroni, Nardini, Sostegni e Mazzeo: o sono incapaci o ce lo dirà la magistratura. Non hanno reso servizio ai cittadini“.