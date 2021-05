Covid19, continua il trend in calo a Fucecchio

Da 23 a 17, continua la discesa del numero settimanale di positività al Covid a Fucecchio. Un calo oramai ininterrotto che prosegue da due mesi e che ha portato il numero di positività accertate a livelli decisamente bassi. Basti pensare che nel mese di maggio (dal 1° al 29) si sono avuti 112 nuovi contagi, lo stesso numero che si era registrato nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile (nelle due settimane precedenti era stato addirittura più alto).

Questo dato conferma quanto la situazione sia in miglioramento anche se è opportuno rimanere prudenti e attenti al rispetto delle norme anti contagio visto che il virus, seppur con numeri più bassi, continua comunque a circolare.

“La campagna vaccinale è entrata nel vivo – commenta il sindaco Alessio Spinelli – e sicuramente sta contribuendo alla riduzione dei casi. Al Centro Vaccinale di Fucecchio le cose stanno andando molto bene: nei tre giorni di vaccinazione senza prenotazione dedicati agli over 40 hanno ricevuto la prima dose quasi mille persone. Nei giorni precedenti con i vaccini su prenotazione, come saranno i prossimi, abbiamo avuto quasi mille persone al giorno. Questo ci fa essere molto ottimisti per quanto riguarda la situazione nei prossimi mesi. Da parte dei cittadini c’è una forte adesione alla campagna vaccinale, a testimonianza di un grande senso di responsabilità verso se stessi e verso il prossimo”.