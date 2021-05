Il cavallo Brando finisce in un fossato a Pontedera: salvato dai vigili del fuoco

Il povero cavallo è caduto in un fossato in via Lavaiano a Pontedera, e non riusciva a rialzarsi.

Per soccorrerlo, oggi (30 maggio) sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco.

L’animale, una volta recuperato, si è sollevato da solo sulle sue zampe e sembra essere in buoni condizioni. Una storia a lieto fine, quindi.

Brando, questo il nome del quadrupede, è comunque stato affidato alle cure di un veterinario.