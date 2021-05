Raccolta porta a porta, al via la distribuzione dei sacchetti nel comune di Castelfranco

Partirà lunedì prossimo (7 giugno) la consegna annuale dei sacchetti per la raccolta porta a porta dei rifiuti da parte del Comune di Castelfranco di Sotto e proseguirà nelle tre settimane seguenti, fino al 26 giugno.

Come ogni anno vengono distribuiti i sacchi per la carta, i sacchi gialli, i sacchi per l’umido e indifferenziato per utenze non domestiche e i sacchi per la carta e i sacchi gialli per le utenze domestiche. I luoghi di distribuzione come lo scorso anno saranno l’orto di San Matteo davanti la farmacia comunale per il capoluogo mentre per le frazioni sarà possibile ritirare i contenitori al capannone dell’ente Carnevale di Orentano e a Villa Campanile, nella sede del Quercione Proloco dietro la Chiesa.

La distribuzione nel capoluogo è riservata ai cittadini di Castelfranco che votano nelle sezioni elettorali dalla 1 alla 8, quella di Orentano a chi vota nelle sezioni 9 e 10, mentre a Villa Campanile a coloro che votano nella sezione elettorale 11, cioè gli abitanti di Villa, Chimenti e Galleno. Rispetto agli scorsi anni è stato aggiunto un nuovo punto di consegna per smistare le persone secondo un ordine di prossimità alla propria abitazione.

Nel capoluogo, a Orentano e a Villa Campanile la consegna dei sacchetti verrà fatta dal 7 al 26 giugno. Nei primi due punti consegna sarà possibile recarsi il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 8,30 alle 12,30 mentre il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18,30. Il punto di Villa Campanile rimarrà invece aperto il lunedì, mercoledì e la domenica dalle 8,30 alle 12,30. Insieme alla distribuzione dei sacchetti, sarà inoltre consegnato il nuovo calendario aggiornato 2021/2022 della raccolta porta a porta che entrerà in vigore da mercoledì (2 giugno) e che prevede il potenziamento del ritiro dell’organico del periodo estivo con terzo turno di ritiro che sarà introdotto ogni mercoledì mattina nel periodo tra giugno e agosto.