Servizio antidroga alla stazione di Pisa.

Le fiamme gialle della città della Torre, anche alla luce di quanto disposto nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno dato esecuzione a mirati piani di controllo sia nello scalo ferroviario centrale di Pisa che nelle adiacenti vie.

Foto 2 di 2



I Baschi Verdi e le unità cinofile antidroga hanno sottoposto a controllo molte persone in corrispondenza dei sottopassaggi ferroviari, in arrivo e partenza dai convogli, agli ingressi alla stazione e nella piazza nonché altrettante autovetture nelle vicine strade di accesso.

Anche stavolta, il fiuto dei cani antidroga ha consentito di segnalare un uomo in possesso di hashish e marijuana per un totale di circa 4 grammi, nei cui confronti è scattata la segnalazione alla prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.